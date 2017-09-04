Менье: заранее знали, что матч против сборной Греции будет дерьмовым

Защитник сборной Бельгии Томас Менье после выездной победы над командой Греции (2:1) в отборочном матче чемпионата мира — 2018 раскритиковал игру своей команды, несмотря на положительный результат.
«Да, мы вышли на чемпионат мира, но в нашей игре чего-то не хватает, нам чего-то не хватает. Мы не показали хорошую игру. Заранее знали, что это будет дерьмовый матч. Предполагали, что Греция будет играть подобным образом, мы не привыкли играть против защитной стены», — цитирует защитника AFP.
Сборная Бельгии обеспечила себе путёвку на чемпионат мира в России.
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