Манолас, которым интересовался «Зенит», близок к продлению контракта с «Ромой»

Защитник «Ромы» Костас Манолас, который во время летнего трансферного окна находился в шаге от перехода в «Зенит», в скором времени может продлить контракт с римлянами. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
Согласно информации источника, после нескольких раундов переговоров была достигнута договорённость. Ожидается, что Манолас, чей контракт истекает в 2019 году, продлит договор на 2-3 года, а его оклад составит € 2,5 млн за сезон плюс бонусы.
По условиям нового соглашения сумма отступных за 26-летнего грека для иностранных клубов составит € 30 млн.
«Рома» готова продать Маноласа только в «Зенит»