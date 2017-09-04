Вертонген — о выходе на ЧМ-2018: игроки сборной Бельгии собираются напиться

Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген поделился впечатлениями от выездной победы над командой Греции (2:1) в отборочном матче ЧМ-2018.
«Поначалу мы играли в медленном темпе, но во втором тайме мы получили больше пространства и забили гол, хотя игра могла повернуться и в другую сторону. Сейчас нам предстоит лететь домой, но мы собираемся напиться», – цитирует Вертонгена Het Nieuwsblad.
Бельгия стала первой командой из европейской квалификации, которая смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира — 2018.
Менье: заранее знали, что матч против сборной Греции будет дерьмовым