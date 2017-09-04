Райола: фанаты «Милана» должны принести извинения

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, считает, что болельщики должны принести извинения за критику в его адрес и адрес игрока. Во время летнего трансферного окна 18-летний вратарь хотел покинуть команду, но впоследствии продлил контракт.
«Мы удовлетворили желание Доннаруммы остаться. Я жду извинений от болельщиков «Милана» и журналистов. Легко говорить о других, но мы никогда не требовали ничего, даже капитанскую повязку. Нам её предложили.
Мы – единственная страна, в которой фанаты считают, что они управляют клубами. Нам нужно избавиться от этой культуры страха перед болельщиками», — цитирует Райолу Football Italia со ссылкой на Radio Crc.
Райола: я не против Бонуччи, но «Милан» обещал капитанскую повязку Доннарумме