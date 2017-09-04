Семёнов: в матче с «Локомотивом» всё будет хорошо, если выложимся полностью

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов рассказал, с каким настроением команда готовится к домашнему матчу 9-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (10 сентября).
«Настроение рабочее, боевое. Впереди очень серьёзный остаток сезона, который нужно провести на максимуме. Нас ждут серьёзные матчи. Мы сейчас хорошо подготовимся и покажем свой максимум. В игре с „Локомотивом“ наша задача — отдаться полностью эмоционально и физически. Тогда у нас всё будет хорошо.
В прошлой встрече с ЦСКА акцент был больше на оборону. Первая задача была — не пропустить, всей командой отрабатывали и ждали свой шанс на контратаке. В принципе, так всё и получилось. Пока что такой футбол более свойствен „Ахмату“», — сказал Семёнов в интервью клубной пресс-службе.
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