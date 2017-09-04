Туран: я счастлив в «Барселоне» и намерен остаться

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран подтвердил, что не намерен уходить из команды. По ходу прошлого сезона неоднократно сообщалось о желании турка сменить клуб из-за отсутствия стабильной игровой практики.
«Я счастлив в «Барселоне». У меня контракт с клубом еще на три года, и я намерен остаться здесь», – сказал Туран в интервью Beyaz.
В прошлом сезоне 30-летний футболист принял участие в 18 матчах Примеры, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Туран перешел в каталонский клуб из «Атлетико» за € 34 млн в 2015 году.
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