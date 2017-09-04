Сборные Камеруна и Нигерии сыграли вничью в африканской квалификации ЧМ-2018

Сборные Камеруна и Нигерии сыграли вничью в матче африканской квалификации ЧМ-2018. Встреча проходила в Яунде на стадионе «Омниспортс Ахмаду-Аиджо» и завершилась со счетом 1:1.
На исходе получаса игры Моузес Саймон вывел сборную Нигерии вперед, голевую передачу отдал Одион Игало. На 75-й минуте Венсан Абубакар провел ответный мяч, реализовав пенальти.
Турнирная таблица отборочной группы В: 1. Нигерия — 10 очков (4 матча); 2. Замбия — 4 очка (3 матча); 3. Камерун — 3 очка (4 матча); 4. Алжир — 1 очко (3 матча).