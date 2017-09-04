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Сборные Камеруна и Нигерии сыграли вничью в африканской квалификации ЧМ-2018

4 сентября 2017, понедельник. 21:55 Футбол

Сборные Камеруна и Нигерии сыграли вничью в матче африканской квалификации ЧМ-2018. Встреча проходила в Яунде на стадионе «Омниспортс Ахмаду-Аиджо» и завершилась со счетом 1:1.

На исходе получаса игры Моузес Саймон вывел сборную Нигерии вперед, голевую передачу отдал Одион Игало. На 75-й минуте Венсан Абубакар провел ответный мяч, реализовав пенальти.

ЧМ-2018 - Африка. Группа B. 4-й тур
04 сентября 2017, понедельник. 20:00 МСК
Камерун
1 : 1
Нигерия
0:1 – Саймон – 30, 1:1 – Абубакар – 75 (пен)

Турнирная таблица отборочной группы В: 1. Нигерия — 10 очков (4 матча); 2. Замбия — 4 очка (3 матча); 3. Камерун — 3 очка (4 матча); 4. Алжир — 1 очко (3 матча).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Камеруна - Футбол Сборная Нигерии - Футбол ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
4 сентября 2017, понедельник
21:55 Сборные Камеруна и Нигерии сыграли вничью в африканской квалификации ЧМ-2018
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