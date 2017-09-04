Просинечки: я тоже ждал от Шейдаева гола в матче с Сан-Марино

Главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки поделился впечатлениями от победы над Сан-Марино в матче квалификации ЧМ-2018. Встреча проходила в Баку на стадионе «Баксель Арена — 8-й километр» и завершилась со счетом 5:1.
«Посвящаем эту победу азербайджанскому народу по случаю праздника Гурбан Байрамы. После поражения от Норвегии моя команда доказала, что умеет хорошо играть. Атаковали беспрерывно все 90 минут. Мы допустили много ошибок в игре с норвежцами. Насколько я знаю, впервые сборная Азербайджана забила пять мячей в одном матче. Остался доволен игрой и результатом.
Рамиль Шейдаев хорошо сыграл. Он футболист, который всегда сражается за команду. Шансы у него были. Жаль, не сумел их реализовать. Думаю, если он забьет один гол, то продолжит забивать и дальше. В клубе у него тоже не очень хорошо складывалось. Долгое время он не играл. Да, я тоже ждал от него гола. Жаль, что не получилось", — цитирует тренера Аzerisport.