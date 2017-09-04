Барцальи: если сборная Италии не попадёт на ЧМ в России, случится катастрофа

Защитник сборной Италии Андреа Барцальи поделился впечатлениями от выездного матча квалификации чемпионата мира 2018 года с Испанией (0:3).
«Конечно, сборная Италии не должна никому проигрывать со счетом 0:3. Но это поражение может заставить нас прибавить. Оно может пойти на пользу всем, даже молодёжи.
Если сборная Италии не попадёт на чемпионат мира в России, случится катастрофа. Но мы не должны думать об этом", — сказал Барцальи в интервью Rai Sport.
Турнирная таблица отборочной группы G
Донадони: зачем в Италии ищут козлов отпущения после 0:3 в Мадриде?