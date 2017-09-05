Фил Невилл: нехорошо рассуждать о том, кому Алли показывал средний палец

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл не стал критиковать полузащитника сборной Англии Деле Алли, который показал неспортивный жест во время матча квалификации ЧМ-2018 со Словакией. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
«Дело в социальных сетях, которые тут же распространяют всё подряд. Похоже, что после того, как Алли показал средний палец, у него появилась небольшая улыбка на лице, так что это в шутку могло предназначаться кому-то из партнеров. Нехорошо рассуждать о том, кому это предназначалось. Вероятно, мы услышим от Алли ответ в течение суток», — цитирует Невилла ВВС.
Видео доступно в «Твиттере».