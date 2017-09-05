Буффон: больше всего я натерпелся от Роналдо

Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, против каких соперников ему приходилось особенно нелегко. Страж ворот сборной Италии назвал бывшего нападающего мадридского «Реала», «Интера», «Милана» и национальной команды Бразилии Роналдо.
«Скажем так: в эти годы было не очень много игроков, которые доставляли мне проблемы. Но больше всего я натерпелся от бразильца Роналдо. Он был прототипом совершенного футболиста: Роналдо обладал скоростью, мощью, интуицией и техникой. Это был игрок, который оставлял соперника с раскрытым ртом. Было такое впечатление, что его сформировали в лаборатории. Невозможно было думать, что простой смертный может обладать столькими дарами», — цитирует Буффона Marca.
Роналдо: Буффон – настоящий феномен. С годами он стал только сильнее