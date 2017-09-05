Мбаппе — болельщикам «Монако»: вы можете ненавидеть меня, но я вас люблю

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе написал письмо в адрес болельщиков «Монако», которые критиковали его за переход в стан парижской команды.
«Знаю, что некоторые из вас не приняли мой выбор. Я понимаю, что вы злитесь. Я понимаю недовольные крики во время нашей последней встречи. В последнее время постоянно распространялась лживая информация за время «мыльной оперы» про меня. Но я не изменился, мои близкие не изменились, и наши ценности остались те же: скромность, простота и уважение.
Да, вы можете сердиться и ненавидеть меня, но вы никогда не сможете остановить мою любовь к вам, потому что это правда. Я вас люблю», – написал Мбаппе в „Твиттере“.
«ПСЖ» взял форварда в аренду с обязательством выкупа контракта, который будет рассчитан до 2022 года.
Мбаппе: «ПСЖ» и так был мне интересен, а переход Неймара стал бонусом