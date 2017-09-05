Бартомеу: было ошибкой верить Неймару, а Месси продлил контракт с «Барселоной»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу опроверг сообщения СМИ и утверждает, что нападающий Лионель Месси продлил контракт с каталонским клубом. Ранее Бартомеу отмечал, что официально пролонгация соглашения до лета 2021 года состоится в середине июля, однако испанская пресса отмечала, что этого до сих пор так и не произошло.
«Месси уже продлил контракт с «Барселоной» и вскоре появятся протокольные фотографии», — цитирует Бартомеу испанское интернет-издание Sport.
Относительно перехода бразильского нападающего Неймара в «ПСЖ» за € 222 млн глава сине-гранатовых сказал: «Было ошибкой слишком верить Неймару и его отцу. Но уход Неймара – возможность вернуться к командной игре и сделать инвестиции в своих воспитанников».
Месси не продлевает контракт с «Барселоной» из-за Бартомеу