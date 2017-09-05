Алли извинился за свой жест в матче со сборной Словакии

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Дели Алли объяснил свой жест в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Словакии (2:1) и принёс извинения. В одном из эпизодов 21-летний футболист показал средний палец.
«Хочу прояснить ситуацию. Мой жест – это шутка между мной и моим хорошим другом Кайлом Уолкером. Приносим свои извинения. Сборная Англии добилась великой победы», — написал Алли в «Твиттере».
За два тура до конца отборочного турнира сборная Англии занимает в группе F первое место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
Видео эпизода доступно в «Твиттере».
Фил Невилл: нехорошо рассуждать о том, кому Алли показывал средний палец