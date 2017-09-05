Румменигге: выплаты по солидарности увеличились на 40 процентов, горжусь этим

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, который покинул пост президента Ассоциации европейских клубов (ECA), поблагодарил представителей клубов и коллег за их доверие и поддержку.
«Для меня было честью работать здесь. Я считаю, что мы многое сделали правильно. ECA стала равноправным партнёром УЕФА и ФИФА. Когда мы начинали, у нас было определённое видение. Сегодня мы можем с уверенностью сказать: ECA за 10 лет добилась больше, чем мы ожидали. И поскольку никто не может занимать одну должность на протяжении всей жизни, я складываю свои полномочия с чистой совестью.
Я особенно доволен тем фактом, что за последние 10 лет мы всегда оставались верны нашему принципу солидарности. Маленькие клубы понимают большие, большие несут ответственность за малые. Реформа европейских клубных турниров лишний раз это доказала. Все получили больше прибыли, а выплаты по солидарности увеличились на 40 процентов со 199 миллионов до 284 миллионов. Я горжусь этим", — цитирует Румменигге пресс-служба «Баварии»
Румменигге был президентом ECA со дня её основания в январе 2008 года.