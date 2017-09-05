175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Румменигге: выплаты по солидарности увеличились на 40 процентов, горжусь этим

5 сентября 2017, вторник. 10:18 Футбол

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, который покинул пост президента Ассоциации европейских клубов (ECA), поблагодарил представителей клубов и коллег за их доверие и поддержку.

«Для меня было честью работать здесь. Я считаю, что мы многое сделали правильно. ECA стала равноправным партнёром УЕФА и ФИФА. Когда мы начинали, у нас было определённое видение. Сегодня мы можем с уверенностью сказать: ECA за 10 лет добилась больше, чем мы ожидали. И поскольку никто не может занимать одну должность на протяжении всей жизни, я складываю свои полномочия с чистой совестью.

Я особенно доволен тем фактом, что за последние 10 лет мы всегда оставались верны нашему принципу солидарности. Маленькие клубы понимают большие, большие несут ответственность за малые. Реформа европейских клубных турниров лишний раз это доказала. Все получили больше прибыли, а выплаты по солидарности увеличились на 40 процентов со 199 миллионов до 284 миллионов. Я горжусь этим", — цитирует Румменигге пресс-служба «Баварии»

Румменигге был президентом ECA со дня её основания в январе 2008 года.

Румменигге покинул пост президента ассоциации европейских клубов
Источник: Официальный сайт ФК "Бавария" Сообщить об ошибке
Теги
Карл-Хайнц Румменигге
Новости. Футбол
5 сентября 2017, вторник
10:31 «Милан» сделал «Наполи» запрос по трансферу Рейны
10:29 Экс-игрок «Рубина» Кисляк может перейти в «Крылья Советов»
10:19 «Барселона» дважды отказалась от возможности подписать Дибалу в пользу Коутиньо
10:18 Румменигге: выплаты по солидарности увеличились на 40 процентов, горжусь этим
09:49 Саутгейт — о жесте Алли: у него с Уолкером странный способ общения
09:45 Пеле: мне предлагали играть в «Баварии» рядом с Беккенбауэром
09:44 Хамес Родригес поможет сборной Колумбии в матче с командой Бразилии
09:36 У. Дембеле: мне нравился Вилья, но моим любимым игроком является Месси
09:22 Самарджич провёл первую тренировку в составе «Анжи»
09:12 Алли извинился за свой жест в матче со сборной Словакии
09:10 Бартомеу: было ошибкой верить Неймару, а Месси продлил контракт с «Барселоной»
09:09 Месси посоветовал Денису Суаресу не покидать «Барселону»
09:09 Мбаппе — болельщикам «Монако»: вы можете ненавидеть меня, но я вас люблю
08:41 Новая Зеландия вышла в плей-офф отборочного цикла чемпионата мира — 2018
08:40 Буффон: больше всего я натерпелся от Роналдо
08:28 Румменигге покинул пост президента ассоциации европейских клубов
08:27 Сампаоли: сборной Аргентины сложно не зависеть от игры Месси
08:25 Левандовски: с 25 метров видел, что гол был, а судья этого почему-то не заметил
08:25 О`Нил: команды хотят избежать встречи с Северной Ирландией в плей-офф к ЧМ-2018
08:24 Усман Дембеле: не думаю заменить Неймара в «Барселоне»
08:23 Тедеско: вполне представляю себе возвращение Хёведеса в «Шальке-04»
07:30 Тысячи болельщиков не попали на «Уэмбли» к началу матча из-за ошибки в билетах
07:29 «Реал» не намерен выставлять Бэйла на трансфер
07:29 Ушедший из «Тосно» вратарь Гутор продолжит карьеру в одесском «Черноморце»
07:28 Агент: Ярмоленко хочет восхитить своей игрой болельщиков «Боруссии» Д
07:27 Милик: Польша должна была снять все вопросы о победителе ещё в первом тайме
07:26 Бускетс не захотел сравнивать Иньесту с Иско
07:25 Бобич – о трансферном рынке: в футболе больше нет нравственности
06:38 Пеле: Паулиньо своей игрой в «Барселоне» очень удивит
06:37 Буффон: не думаю, что «Реалу» надо приобретать Доннарумму
06:16 Дайер: сначала Рашфорд допустил ошибку, но затем приблизил Англию к ЧМ-2018
06:01 Мюллер: в матчах с Германией чехи защищались гораздо лучше норвежцев
05:37 Защитник Мальты Борг плюнул в капитана Шотландии Брауна во время матча в Глазго
05:21 Лагербек: немцы сделали сборной Норвегии очень больно
02:52 Газинский: если бы «Краснодар» знал причину нестабильности, уже устранил бы её
01:42 Ковальчук — Глушакову: брат, удачи вам!
01:39 Ефремов: Мутко не просто на своём месте, он живёт и болеет футболом
01:30 Газинский: Галицкий много времени уделяет команде «Краснодара»
00:53 Бородюк: как бы странно ни звучало, в таких поражениях надо закаляться
00:47 Фил Невилл: нехорошо рассуждать о том, кому Алли показывал средний палец
00:43 «Реал» назван лучшим клубом 2017 года по версии Ассоциации европейских клубов
00:30 Зинченко: Исландия показала на Евро-2016, что умеет играть в футбол
00:25 «Фиорентина» расторгла контракт с чилийцем Матиасом Фернандесом
00:17 Саутгейт: Рашфорд показал потрясающий боевой дух в матче со Словакией
00:08 Эдер: подумываю над тем, чтобы нанять репетитора по русскому языку
Все новости RSS
Партнерский контент