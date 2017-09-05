Экс-игрок «Рубина» Кисляк может перейти в «Крылья Советов»

Белорусский полузащитник Сергей Кисляк с большой долей вероятности может перейти в «Крылья Советов», сообщает «Прессбол».
Отмечается, что у 30-летнего хавбека также есть вариант перехода в минское «Динамо». Но для этого игроку надо получить разрешение от ФИФА, куда беларус подал документы на досрочное расторжение контракта с турецким «Газиантепспором» из-за невыполнения финансовых условий соглашения.
Отметим, что Кисляк уже выступал в России — с 2011 по 2016 год он принадлежал «Рубину», а в 2012 году играл за «Краснодар» на правах аренды.
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