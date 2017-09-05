Дракслер: когда игроков покупают за € 222 или € 180 млн, у них есть преимущество

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер, комментируя переход Неймара и Килиана Мбаппе, отметил, что у купленных за большие деньги футболистов есть преимущество на бумаге, но он верит, что также получит свой шанс.
«Я провёл два матча в течение короткого промежутка времени. Но я вернулся к тренировкам на четыре недели позже остальных из-за Кубка конфедераций. Это то, о чём иногда забывают в средствах массовой информации.
Я с нетерпением жду возможности сыграть с Неймаром и Мбаппе, но если игроки куплены за € 222 и € 180 млн, у них есть преимущество на бумаге. Но я уверен, что получу свой шанс, поэтому я не думал об уходе», — сказал Дракслер в интервью RTL.
Дракслер принял участие в двух из четырёх матчей чемпионата Франции, отыграв в общей сложности 11 минут.