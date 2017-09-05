Мутко: стадион к ЧМ-2018 в Екатеринбурге может быть достроен к концу октября

Готовность центрального стадиона, строящегося в Екатеринбурге к предстоящему в 2018 году чемпионату мира в России, составляет около 90%. Об этом сегодня сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
«Конечно, степень готовности стадиона очень высокая, это больше 87%. Я думаю, что можно будет уже начинать в конце октября серьёзно приступать к сдаче его в эксплуатацию. Екатеринбург не вызывает никаких тревог», — цитирует Мутко «Интерфакс-Россия».
Матчи ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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