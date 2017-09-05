Гол Эдера помог «Локомотиву» разгромить «Анкаран» в контрольном матче

«Локомотив» на сборе в Австрии сегодня провёл контрольный матч с командой высшего дивизиона чемпионата Словении «Анкаран». «Железнодорожники» одержали разгромную победу со счётом 4:1.
Подопечные Юрия Сёмина открыли счёт на 20-й минуте, когда отличился Аршак Корян. На 27-й минуте первый гол за красно-зелёных забил Эдер. За 10 минут до конца первого тайма точным ударом отметился Мануэл Фернандеш. На 60-й минуте «Анкаран» один мяч отыграл. Окончательный результат на 76-й минуте установил Иван Галанин.
В ближайшем туре российской Премьер-Лиги «Локомотив» 10 сентября сыграет на выезде с «Ахматом».
Эдер: подумываю над тем, чтобы нанять репетитора по русскому языку