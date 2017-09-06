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ЧМ-2018 - Европа
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Чили проиграла Боливии, не имеющей турнирной мотивации

6 сентября 2017, среда. 01:06 Футбол

Сборная Боливии дома обыграла команду Чили в отборочном матче чемпионата мира — 2018.

Единственный гол на 59-й минуте забил нападающий хозяев Хуан Арсе, реализовавший 11-метровый удар. Пенальти был назначен за то, что полузащитник чилийцев Марсело Диас сыграл рукой в своей штрафной площадке. В концовке за два предупреждения был удалён хавбек боливийцев Алехандро Чумасеро.

Боливия уже не претендует на выход на ЧМ-2018. Чили, несмотря на статус лучшей команды Южной Америки последних двух лет, также рискует не попасть на мундиаль.

Турнирное положение: 1. Бразилия — 36 (15); 2. Колумбия — 25 (15); 3. Уругвай — 24 (15); 4. Чили — 23 (16): 5. Аргентина — 23 (15); 6. Перу — 21 (15); 7. Парагвай — 21 (15); 8. Эквадор — 20 (15); 9. Боливия — 13 (16); 10. Венесуэла — 7 (15).

ЧМ-2018 - Южная Америка. Южная Америка. 16-й тур
05 сентября 2017, вторник. 23:00 МСК
Боливия
1 : 0
Чили
1:0 – Арсе – 59 (пен)
Удаления: Чумасеро, 90 – нет
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Боливии - Футбол Сборная Чили — Футбол ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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