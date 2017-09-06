Бразилия и Колумбия сыграли вничью в отборочном матче ЧМ-2018

Сборные Колумбии и Бразилии сыграли вничью в отборочном матче чемпионата мира — 2018. В конце первого тайма лидер атак бразильцев Неймар ассистировал Виллиану, который красиво пробил в касание по дуге и попал почти в самую девятку. Колумбийцы отыгрались на 56-й минуте благодаря Радамелю Фалькао, замкнувшему подачу Сантьяго Арьяса. Итоговый счёт — 1:1.
Бразильцы ранее досрочно отобрались на ЧМ-2018, а колумбийцы ведут борьбу с шестью командами за оставшиеся три прямые путёвки на турнир. Сборную, которая займёт в группе пятое место, ждёт дополнительный раунд плей-офф.
Турнирное положение: 1. Бразилия — 37 (16); 2. Колумбия — 26 (16); 3. Уругвай — 24 (15); 4. Чили — 23 (16): 5. Аргентина — 23 (15); 6. Перу — 21 (15); 7. Парагвай — 21 (15); 8. Эквадор — 20 (15); 9. Боливия — 13 (16); 10. Венесуэла — 7 (15).