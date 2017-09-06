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Лунёв: не считаю себя конкурентом Акинфеева в основе сборной России

6 сентября 2017, среда. 02:36 Футбол

Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв прокомментировал мнение, что в ближайшем будущем он может сменить в основе сборной России вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Как я могу себя таким считать… Игорь уже больше десяти лет уверенно играет на самом высоком уровне. Посмотрим, будем работать, а там уже тренеру решать. Кто будет сильнее на данный конкретный момент, тот, наверное, и будет играть. Ошибки Акинфеева? Одно дело, когда это говорят корреспонденты, комментаторы, журналисты, и совершенно другое, когда тренеры, непосредственно работающие с ним в клубе и сборной… Поживем, увидим, что дальше будет. Один вызов в сборную ещё вообще ни о чем не говорит. Нужно продолжать работать над собой и прогрессировать. В каждой тренировке, в каждом матче нужно стараться играть всё лучше и лучше», — приводят слова Лунёва «Известия».

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Источник: Известия Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Зенит Андрей Лунёв
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