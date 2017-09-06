Лопетеги: Испания близка к выходу в финал ЧМ, но это ничего не значит

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги прокомментировал разгромную победу над сборной Лихтенштейна со счётом 8:0.
«В любом матче можно получить интересную информацию. Больше всего хотел бы отметить стремление команды забивать в каждом эпизоде, каким бы ни был соперник. Мы стараемся иметь разные варианты в атаке, помимо отменного качества игроков. В матче с Лихтенштейном мы хотели поддерживать высокий ритм игры, и футболисты с этим справились. Возможное изменение формата турнира? Я не могу говорить, нужно ли играть со слабыми соперниками. Но я уже отмечал, что произошло с Францией в матче с Лихтенштейном. Мы близки к выходу в финал ЧМ, но это ничего не значит. В октябре нам нужно провести два отличных матча», — приводит слова Лопетеги Marca.