Неймар: соперники меня не провоцировали, и я рад за сборную Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар прокомментировал итоги выездного матча отборочного турнира чемпионата мира с национальной командой Колумбии. Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1, а сам футболист «ПСЖ» остался доволен игрой «пентакампеонов».
«Соперники меня не провоцировали, я не чувствовал такого с их стороны. Сам был спокоен на поле. Я рад за сборную Бразилии, поскольку команда действительно играет на поле», — приводит слова Неймара Globoesporte.
Бразильцы ранее досрочно добились путёвки в финальную стадию ЧМ-2018, а колумбийцы ведут борьбу с шестью командами за оставшиеся три прямые путёвки на турнир.
Бразилия и Колумбия сыграли вничью в отборочном матче ЧМ-2018