Главный тренер курского «Авангарда» подал в отставку

Главный тренер курского «Авангарда» Игорь Беляев подал в отставку. Об этом он сообщил на общем собрании клуба.
Руководство приняло решение до момента утверждения новой кандидатуры оставить 42-летнего специалиста исполняющим обязанности главного тренера. При этом решено, что он войдёт в состав нового тренерского штаба курской команды.
После 11-го тура Футбольной национальной лиги «Авангард» занимает 17-е место, имея в активе 9 очков. Ближайший матч курская команда проведёт дома 6 сентября с «Факелом».
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