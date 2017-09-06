Бывший защитник «Ливерпуля» Х. Энрике завершил карьеру в возрасте 31 года

Бывший защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике принял решение завершить карьеру в возрасте 31 года. Испанский футболист был вынужден повесить бутсы на гвоздь из-за травмы колена, отметив, что не может играть без лекарств, пишет Marca.
Хосе Энрике является воспитанником «Леванте», откуда в 2005 году перешёл в «Валенсию». На протяжении карьеры защитник также выступал за «Сельту», «Вильярреал», «Ньюкасл Юнайтед» и «Реал Сарагосу».
За всю карьеру Хосе Энрике принял участие в 299 матчах на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 24 результативные передачи.
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