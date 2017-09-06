Матвиенко: судейская ошибка в матче с Исландией повлияла на игру

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал поражение от Исландии (0:2) в матче отборочного турнира ЧМ-2018. Футболист считает, что судейская ошибка повлияла на игру.
«Игра была более-менее равная до этого момента. Считаю, была судейская ошибка, которая повлияла на игру. Они забили, завелись, болельщики погнали их вперёд. У нас появились непонятные разрывы, после чего мы пропустили ещё раз. Исландцы закрылись и спокойно довели матч до конца.
Я помню этот момент. Я шёл с этим игроком, тут Пятов крикнул «Я!» и пошёл на перехват. Я остановился. Футболист сбил Пятова, мяч выскочил, мы пропустили. Такая ситуация. Арбитр принял такое решение.
Борьба — это их игра. В ней исландцы победили.
Насколько я знаю, хорваты проиграли. Нам нужно только выиграть два матча», — цитирует Матвиенко «Террикон».