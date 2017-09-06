Энди Коул: мне нравится, что Рашфорд играет каждый матч как последний

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул после победы сборной Англии над командой Словакии в матче квалификации ЧМ-2018 выделил форварда Маркуса Рашфорда. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 2:1.
«Он молод, он голоден, у него много желания и страсти. Что мне нравится в нем, так это то, что Маркус играет в каждом матче так, будто он последний.
Если он продолжит прибавлять и учиться у партнеров, то сможет стать одним из лучших футболистов мира. Он уже играл с Руни и Златаном, и явно что-то у них перенял. Нужно продолжать в том же духе", — цитирует Коула Sky Sports.
Видео с голом Рашфорда доступно в «Твиттере».
Саутгейт: Рашфорд показал потрясающий боевой дух в матче со Словакией