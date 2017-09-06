Бэйл: если бы я не верил в прямое попадание Уэльса на ЧМ, меня бы здесь не было

Лидер сборной Уэльса Гарет Бэйл отметил, что верит в возможность прямого попадания на ЧМ-2018.
«Я сказал команде, что у нас будет четыре финала, чтобы сохранить наши надежды. Если мы выиграем все четыре матча, у нас будет отличный шанс на первое место, а если нет, нас ждут стыки. Мы выиграли уже два матча, впереди еще два.
Если бы я не думал, что мы можем попасть на ЧМ напрямую, меня бы здесь не было. Мы все считаем, что можем это сделать", — цитирует Бэйла Sky Sports.
Турнирное положение в группе D: 1. Сербия — 18 очков; 2. Уэльс — 14; 3. Ирландия — 13; 4. Австрия — 9; 5. Грузия — 5; 6. Молдавия — 2.