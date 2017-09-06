«Химки» проиграли «Сибири» и продлили серию без побед до девяти матчей

В матче 12-го тура Футбольной национальной лиги «Химки» принимали «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Новые Химки» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол в этой встрече на 13-й минуте записал на свой счёт защитник Максим Плопа. Таким образом, «Химки» довели свою серию без побед в ФНЛ до девяти матчей. Последний раз команда Олега Стогова побеждала в матче 3-го тура, 22 июля, когда на своём поле оказалась сильнее «Луч-Энергии» (2:0).
«Сибирь» (20 очков) располагается на девятом месте в турнирной таблице ФНЛ, «Химки» (11) находятся на 13-й строчке.