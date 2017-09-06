Гунько: «Спартак-2» обыграл «Олимпиец», несмотря на тяжёлые погодные условия

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал гостевую победу над «Олимпийцем» (3:1) в матче 12-го тура Футбольной национальной лиги, посетовав на погодные условия.
«Погодные условия повлияли на качество нашей игры. Особенно в том, что касается атакующих действий. Многовато было не свойственных нам длинных передач. Кстати, и «Олимпиец», исходя из состояния поля, также старался играть просто. Но, несмотря на столь тяжёлые условия, нам удалось одержать победу», – цитирует Гунько официальный сайт ФНЛ.
«Спартак-2» на выезде одержал волевую победу над «Олимпийцем»