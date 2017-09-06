Эррера: играть в Стоке в сильный дождь вдвойне сложно, но «МЮ» не боится

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 4-го тура АПЛ со «Сток Сити» (9 сентября).
«АПЛ — очень длинный и сильный чемпионат, здесь каждый может победить каждого. Теперь нас ждет выезд в Сток, где „МЮ“ не может победить несколько лет подряд. Мы здорово стартовали в АПЛ, но расслабляться некогда. Мы готовы встретиться с ними, и, надеюсь, погода будет не так уж плоха, потому что в сильный дождь играть в Стоке вдвойне сложно.
Мы готовы. Никаких оправданий — давайте попробуем выиграть. Мы «Манчестер Юнайтед», поэтому мы не боимся", — цитирует Эрреру сайт клуба.
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