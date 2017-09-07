«Барселона» нацелилась на полузащитника «Байера» Аккайнака

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде проявляет интерес к полузащитнику леверкузенского «Байера» Аттакану Аккайнаку, сообщает интернет-портал Goal.
Однако не только каталонский клуб интересуется этим игроком: видеть его в своих рядах хотели бы также лондонский «Челси» и «Рома». 18-летний футболист считается одним из самых перспективных и талантливых футболистов немецкого футбола. Аккайнак ешё не дебютировал за главную команду своего клуба, однако уже тренируется в её составе.
Контракт Аккайнака с «Байером» рассчитан до лета 2018 года.
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