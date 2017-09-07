Мбаппе: почему бы не стать великим игроком, это то, чего я всегда хотел

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который был арендован у «Монако», в интервью RMC поделился впечатлениями от своего стремительного взлёта. В сезоне-2016/17 чемпионата Франции Мбаппе в 29 матчах за «Монако» забил 15 голов.
«Я всегда верил в свои качества, но столь быстрый взлёт меня, конечно же, удивил. Но я продолжаю верить. Я всегда работал, чтобы добиться поставленных целей. Буду продолжать делать это, поддерживать скорость своего роста, да и почему бы не стать великим игроком? Это то, чего я всегда хотел», — сказал Мбаппе.
Мбаппе: мне предстоит многому научиться у игроков «ПСЖ»