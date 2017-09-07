Глик: «Монако» остаётся конкурентоспособной командой, результаты это доказывают

Защитник «Монако» Камил Глик поделился ожиданиями от матча 5-го тура чемпионата Франции. На выезде «монегаски» сыграют против «Ниццы».
«Несмотря на активное трансферное окно, все игроки смогли сосредоточиться на работе. Мы помним про обидное поражение в прошлом сезоне («Монако» уступил на выезде 0:4. — Прим. «Чемпионата»), так что в субботу у нас будет шанс взять реванш. «Монако» остаётся конкурентоспособной командой, и результаты это доказывают», — цитирует Глика пресс-служба «Монако».
Матч «Ницца» — «Монако» состоится 9 сентября. Начало – в 18:00 мск. «Монако» в четырёх матчах нового сезона одержал четыре победы.
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