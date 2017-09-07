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Наставник «Марибора»: у нас твёрдое намерение играть со «Спартаком» на победу

7 сентября 2017, четверг. 14:16 Футбол

Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 1-го тура Лиги чемпионов со «Спартаком». Встреча состоится 13 сентября.

«Я бы не хотел сравнивать наши команды перед важным для нас и для них матчем. Скажу так: в оставшееся до него время мы будем внимательно изучать сильные стороны наших гостей из Москвы и постараемся нейтрализовать их.

Выражение «спартаковская погода»? Честно говоря, не знал, что дождь помогает «Спартаку». Но и у нас есть чем ответить. Дело в том, что наши командные цвета, если вы обратили внимание, фиолетовые, поэтому про нас в народе говорят так: «Фиалки расцветают весной». Словом, когда после зимы становится тепло, выглядывает солнышко, тогда, по мнению болельщиков, мы становимся особенно сильными. К сожалению, сейчас за окном у нас вовсе не весна, а уже осень (смеётся).

Вот только спорить о результате предстоящей встречи я не готов. Могу только отметить следующее: прекрасно понимаю, что нам предстоит играть против очень хорошей команды, но могу заверить, что через неделю мы будем находиться в стопроцентной или, я бы даже сказал, более чем стопроцентной форме. Словом, у нас есть твёрдое намерение играть против «Спартака» на победу", — цитирует наставника Bobsoccer.

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«Марибор» объявил, что продал все билеты на матч со «Спартаком»
Источник: Bobsoccer Сообщить об ошибке
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Марибор ФК Спартак
Новости. Футбол
7 сентября 2017, четверг
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