«Тоттенхэм» показал, как новая арена будет трансформироваться под игры НФЛ и АПЛ

Пресс-служба лондонского «Тоттенхэм Хотспур» опубликовала видеоролик, в котором показывается, каким образом новый стадион клуба будет трансформироваться под матчи английской Премьер-лиги и НФЛ (профессиональная лига американского футбола в США).
Новая арена «шпор» будет использовать уникальную в истории стадионостроения технологию выкатного поля, которое будет разделено на три части.
Напомним, «Тоттенхэм» и НФЛ до начала строительства договорились о том, что лига вложит определённую сумму в новый стадион, стоимость которого составляет $ 1 млрд, а взамен получит на новом стадионе «шпор» раздевалки и игровое покрытие по стандартам Национальной футбольной лиги. Ранее сообщалось, что НФЛ потратила $ 12,8 млн на строительство нового стадиона «Тоттенхэма».
Новая арена «шпор» строится рядом с бывшим стадионом клуба «Уайт Харт Лэйн». Её вместимость составит 61 тыс. человек. «Тоттенхэм» надеется перебраться на новый стадион перед началом сезона-2018/19.
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Тоттенхэма».