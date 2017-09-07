Бердыев: Шаронов растёт как тренер, рад его назначению в «молодёжку» «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал назначение бывшего защитника и капитана казанской команды Романа Шаронова на пост тренера «молодёжки».
«Когда Рома работал с детьми, я смотрел тренировки и записи матчей. Структурно правильное расположение ребят, правильно мыслит. Это очень важный аспект.
Предполагается ступенчатость в клубе, мы хотим её восстановить, и именно в дубле нужен человек, который философски правильно мыслит.
Рома ездил в Испанию, изучал тренировки, поэтому я рад его назначению, во-первых, и во-вторых, тому, что он растёт как тренер», — цитирует Бердыева официальный сайт «Рубина».
Шаронов назначен тренером молодёжной команды «Рубина»