Газинский и Жоаозиньо провели мастер-класс в академии «Краснодара»

7 сентября гостями академии «Краснодара» стали два игрока главной команды чёрно-зелёных, полузащитники Юрий Газинский и Жоаозиньо.
«Руководство Академии решило устроить своим воспитанникам сюрприз, поэтому появление футболистов на тренировке команды 2003 года рождения стало полной неожиданностью для юных «горожан». Ребята были воодушевлены присутствием на их занятии взрослых мастеров и с огромным желанием повторяли все приёмы и элементы игры, которые те демонстрировали.
Жоаозиньо с Газинским вместе с ребятами выполнили всю программу тренировки и поучаствовали в «двухсторонке», завершившейся боевой ничьей — 2:2. Сильнейшего в итоге выявила серия пенальти, в которой точнее оказалась команда Юрия Газинского», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Краснодара».
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