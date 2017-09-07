Черчесов: только бог знает, вернусь ли я в «Легию»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал интервью польскому изданию Sport.pl, в котором признался, что продолжает следить за своим бывшим клубом «Легией». Специалист подчеркнул, что сейчас сконцентрирован на работе с национальной командой и не знает, вернётся ли однажды в польский клуб.
«Вернусь ли я в «Легию»? Только бог знает. Сейчас моя задача заключается в том, чтобы подготовить сборную Россию к чемпионату мира. Я должен выжать максимум из футболистов национальной команды. При этом я остаюсь большим поклонником «Легии». До сих пор слежу за новостями клуба и смотрю его матчи. Я провёл отличное время с этой командой», — сказал Черчесов.
Черчесов работал в «Легии» с 2015 по 2016 год, добившись вместе с командой побед в чемпионате и Кубке Польши.