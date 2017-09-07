Черчесов: купил iPhone, чтобы быть ближе к футболистам

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью польскому изданию Sport.pl поделился мнением о том, как поменялись игроки по сравнению с временами его игровой карьеры, а также оценил выступление национальной команды на домашнем Кубке конфедераций.
«То, что футболисты в наше время поменялись, бросается в глаза, когда главный тренер отстаёт от времени. Назад время никогда не поворачивается. Я даже купил iPhone, чтобы быть ближе к футболистам. Раньше не понимал, что они всё время в телефоне смотрят. Это раздражало. А теперь тоже использую телефон, и это уже не раздражает. Нужно идти в ногу со временем. Раньше игроку говорили: «Делай!» И он делал. А сейчас нужно сказать то же самое и ещё рассказать, почему.
Что касается сборной России, то у нас позади Кубок конфедераций. Это была генеральная репетиция для России перед чемпионатом мира со всех точек зрения. В том числе и для национальной команды. Мы не добились хорошего результата, но прогресс был. Мы не вышли из группы, хотя хотели победить на этом турнире. На чемпионате мира нам нужно будет максимально реализовать свой потенциал. А каков он — узнаем через год», — сказал Черчесов.