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Димитров: «Урал» сможет преподнести сюрпризы «СКА-Хабаровск»

8 сентября 2017, пятница. 10:27 Футбол

Полузащитник «Урала» Николай Димитров в беседе с пресс-службой клуба рассказал, что соскучился по официальным матчам, а также поделился ожиданиями от игры 9-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровск».

«Соскучился по официальным матчам, как и все ребята. Был длительный двухнедельный перерыв, связанный только с тренировками. Теперь команда собирается, все возвращаются из сборной. Мы должны хорошо подготовиться и подойти к официальным матчам.

Товарищеский матч против «Урала-2»? Любая игра тяжёлая, особенно когда команда сконцентрирована на обороне. Думаю, мы хорошо выполнили некоторые моменты и сможем в понедельник преподнести какие-то сюрпризы для наших соперников.

Что могу сказать о матче против «СКА-Хабаровск»? Это команда, которая сосредоточена на оборонительных действиях, но мы уже встречались с такими командами, которые ждут ошибки соперника, и я думаю, мы подготовимся и должны хорошо сыграть», — заключил Димитров.

Матч «Урал» — «СКА-Хабаровск» состоится 11 сентября. Начало – в 17:30 мск.

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Источник: Официальный канал ФК "Урал" в YouTube Сообщить об ошибке
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СКА-Хабаровск ФК Урал
Новости. Футбол
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