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Тарханов: зимнее трансферное окно должно быть

6 сентября 2017, среда. 19:51 Футбол

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о предложении наставника лондонского «Арсенала» Арсена Венгера запретить зимнее трансферное окно.

«По большому счёту, если футболист не играет и хочет уйти, он должен найти себе команду. Если человек не играет и ждёт трансферного окна, он может растренироваться. Думаю, что команда не может ослабнуть, потому что если футболист не играет, то он не нужен команде. Должно быть зимнее трансферное окно, потому что, например, в России большой перерыв — декабрь, январь, февраль весь. Нужно, чтобы игроки перемещались.

Внутри чемпионата тоже не нужно запрещать переходы. Закрывать трансферное окно за двое суток до старта сезона? Должно быть международное право перехода. Зависит от национальности. Если это российский футболист, можно перемещать, я думаю. Если запретить зимнее трансферное окно, игрок будет год мучиться и не сможет никуда уйти», — сказал Тарханов в эфире «Спорт FM».

Венгер выступает за отмену трансферного окна в январе
Источник: Спорт FM Сообщить об ошибке
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ФК Урал Александр Тарханов
Новости. Футбол
6 сентября 2017, среда
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