Почеттино: надеемся, что Кейн начнёт забивать за «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино выразил надежду, что нападающий Гарри Кейн в скором времени откроет свой бомбардирский счёт в текущем сезоне. Форвард пока ни разу не отличился в стартовом месяце сезона. В матче за сборную Англии Кейн смог отличиться в матче с командой Мальты.
«Мы рады, что Гарри забил за сборную Англии, и теперь очень надеемся, что он начнёт забивать за „Тоттенхэм“. Просто невероятно — уже минул август, наступил сентябрь, и он снова отличился голом. Он принёс пользу сборной, теперь мы хотим, чтобы он начал забивать за свой клуб. Так будет лучше и для него, и для команды», — цитирует Почеттино Evening Standard.
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