Кейн: игроки сборной Мальты защищались вдесятером, но Англия победила 4:0

Признанный лучшим игроком матча со сборной Мальты нападающий национальной команды Англии Гарри Кейн оставил краткий комментарий встрече отборочного цикла чемпионата мира — 2018, отметив, что в течение игры соперники были сосредоточены исключительно на оборонительных действиях.
«В таких матчах всегда бывает непросто. Мы пытались сломить сопротивление соперников, защищавшихся вдесятером. Мы понимали, что если мы просто продолжим двигаться, то найдём свободное пространство. Мы выиграли со счётом 4:0, значит, на поле мы всё сделали правильно», — отметил после матча автор дубля в эфире ITV.
Дубль Кейна помог сборной Англии крупно обыграть команду Мальты