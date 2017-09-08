Мевля: «Динамо» играет компактно, хорошо прессингует, но уровень «Зенита» повыше

Защитник «Зенита» Михи Мевля в преддверии матча 9-го тура РФПЛ с «Динамо» рассказал о подготовке команды и переходе в петербургский клуб.
«Я готов к работе и полон желания тренироваться. Я приехал из сборной Словении немного уставший, но в Петербурге меня встретили отличные партнеры и тренеры. Никаких проблем с перестройкой игры, я играл в сборной и других клубах в двух центральных. Удивлен большим количеством игроков «Ростова», которые перешли в «Зенит»? Нет, это логично, ведь «Ростов» удачно играл в еврокубках и в российском чемпионате. Это нормально, что многие игроки «Ростова» перешли в другие сильные команда, я рад за них.
Я абсолютно готов к матчу с «Динамо». Бело-голубые играют очень компактно и хорошо прессингуют. Но уровень игры «Зенита» всё-таки повыше.
Переход в «Зенит»? Когда звонит такой клуб как «Зенит», долго раздумывать не приходится. Все это происходило в последние дни трансферного окна, я был в сборной. Долго не думая, я перешел в новую команду.
Летом команду покинул бородатый Луиш Нету. В «Зените»должен быть минимум один бородач? У каждого свой стиль. Это тема скорее для рассуждения журналистов, а не для игроков», — передаёт слова Мевли корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Матч «Динамо» — «Зенит» состоится 10 сентября. Начало — 14:00 мск.