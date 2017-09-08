Индзаги: «Ювентус» остаётся фаворитом, но выиграть скудетто будет сложнее

Бывший нападающий «Ювентуса» Филиппо Индзаги оценил шансы «старой синьоры» в борьбе за скудетто в сезоне-2017/18. Туринцы последние шесть лет исправно занимают первое место в чемпионате Италии.
«В этом году чемпионат более сбалансированный, команды укрепились. С уходом Леонардо Бонуччи «Ювентус» что-то потерял. Другие команды также сильны. «Наполи» хорошо смотрится, «Милан» укрепился, «Интер» купил хороших футболистов, «Рома» аналогично. Хоть «Ювентус» и остаётся фаворитом, выиграть скудетто в этом году будет сложнее», — цитирует Индзаги CalcioNews24.
После двух туров «Ювентус» лидирует в Серии А. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
Гамшик: надеюсь, не придётся ждать до 40 лет, чтобы выиграть Серию А с «Наполи»