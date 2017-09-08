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Индзаги: «Ювентус» остаётся фаворитом, но выиграть скудетто будет сложнее

8 сентября 2017, пятница. 13:41 Футбол

Бывший нападающий «Ювентуса» Филиппо Индзаги оценил шансы «старой синьоры» в борьбе за скудетто в сезоне-2017/18. Туринцы последние шесть лет исправно занимают первое место в чемпионате Италии.

«В этом году чемпионат более сбалансированный, команды укрепились. С уходом Леонардо Бонуччи «Ювентус» что-то потерял. Другие команды также сильны. «Наполи» хорошо смотрится, «Милан» укрепился, «Интер» купил хороших футболистов, «Рома» аналогично. Хоть «Ювентус» и остаётся фаворитом, выиграть скудетто в этом году будет сложнее», — цитирует Индзаги CalcioNews24.

После двух туров «Ювентус» лидирует в Серии А. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

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Источник: CalcioNews24 Сообщить об ошибке
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Ювентус Филиппо Индзаги
Новости. Футбол
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