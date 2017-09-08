Варан восстановился после травмы и может помочь «Реалу» в матче с «Леванте»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан восстановился после травмы и может появиться на поле в матче 3-го тура Ла Лиги с «Леванте». Sport.es сообщает, что 8 сентября французский футболист работал в общей группе.
Рафаэль Варан остался в запасе в матче первого тура чемпионата Испании с «Депортиво» (3:0), а в поединке с «Валенсией» в заявке не оказался.
В общей группе также работали голкипер Кейлор Навас и полузащитник Карлос Касемиро, которые вернулись из расположения своих сборных. Вместе со всеми тренировался и Криштиану Роналду, но против «Леванте» португалец из-за дисквалификации не сыграет.
Матч «Реал» — «Леванте» состоится 9 сентября. Начало – в 14:00 мск.
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