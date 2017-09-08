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Каррера: миллионом от Федуна за чемпионство поделился с помощниками

8 сентября 2017, пятница. 16:23 Футбол

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, действительно ли владелец клуба Леонид Федун вручил ему пакет с миллионом евро за чемпионство, а он ни с кем не поделился.

«Это была премия, которую мне выписал лично Федун. Я спросил тогда: «А для штаба?» На что он ответил: «Это для тебя, но если хочешь, поделись». В прошлом году в штабе было три человека, я поговорил с ними на эту тему. Поделиться удалось буквально две недели назад, потому что все были в разъездах. Я мог бы не делать этого, потому что штаб по контракту свою премию всё равно получил, но посчитал нужным всё же отблагодарить их таким образом. Премию сам тратить не планирую, оставлю для дочерей», — сказал Каррера, побывавший в редакции «Чемпионата».

Массимо Каррера в гостях у «Чемпионата»

Массимо Каррера в гостях у «Чемпионата»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Каррера: я не такой мудак, как многие думают. Я честный человек!
Главный тренер «Спартака» побывал в гостях «Чемпионата» и подробно рассказал о клубных конфликтах, уволенном персонале и премии от Федуна.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак Леонид Федун Массимо Каррера
Новости. Футбол
8 сентября 2017, пятница
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