Каррера: может быть, мы с Н. Измайловым друг друга где-то не поняли по Смолову

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слова заместителя председателя совета директоров «Спартака» Наиля Измайлова о том, что специалист отказался от приобретения нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.
«Может быть, мы с Измайловым друг друга где-то не поняли, или он неправильно выразился. С моей точки зрения, было некое недопонимание. Если хотите узнать правду, посадите рядом Карреру и Измайлова и пообщайтесь с обоими. Или, например, человек сказал одно, а журналист написал другое. Помню интервью перед сборами и Кубком конфедераций, когда мы обсуждали сборную России. Журналист спросил, буду ли я рад, если мои игроки пораньше закончат выступление на турнире и приедут на сборы. Я ответил: «Как и все тренеры, хотел бы видеть своих игроков в строю с самого начала. Но, так как они в сборной, я буду болеть за сборную России, хоть и жду ребят на сборах». В итоге написали, что я хочу, чтобы Россия вылетела с Кубка конфедераций. Почему, объясните? Это просто для примера, как ведут себя журналисты», — сказал Каррера, побывавший в редакции «Чемпионата».
Массимо Каррера в гостях у «Чемпионата»